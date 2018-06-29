Пугающие данные: дети в Молдове все чаще подвергаются насилию

Власти Молдовы находятся в поисках эффективных методов борьбы с насилием над детьми.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В Молдове растет число случаев насилия в отношении детей дома, на улице или в школе.

По данным последнего исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 62,4% юношей и 57,8% девушек признались, что подвергались насилию в первые 18 лет жизни. Наиболее частыми были телесные наказания — 20,2%, эмоциональное насилие — 15,1% и эмоциональное пренебрежение — 13%.

В связи с этим ответственные лица в Молдове собрались на национальные дебаты, чтобы найти решение этой проблемы. Власти признают, что действующие методы борьбы с насилием над детьми неэффективны.

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© Photo : Валерия Бобочел Вечная группа риска - дети Молдовы, о которых забыло государство

Участники дебатов проанализировали существующую правовую и институциональную структуру, механизмы защиты детей и последние международные модели, представленные экспертами. Тем не менее, ситуация не улучшается — механизм раннего выявления часто не действует.

В рамках мероприятия была открыта фотовыставка под названием "Нулевая толерантность к насилию". Представленные 16 снимков должны привлечь внимание общественности к этой проблеме в нашей стране.