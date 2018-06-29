Фотофакт: кишиневец, перебиравшийся вплавь во время ливня, мог утонуть

В соцсетях показали, как после ливня выглядит улица в Кишиневе, где в четверг люди, теряя обувь, перебирались с одной стороны дороги на другую.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Видео, на котором мужчина из-за обрушившегося на Кишинев ливня вплавь перебирается через улицу Узинелор (Заводская) в поисках унесенной потоками воды обуви, облетело соцсети, собрав сотни тысяч лайков и репостов.

В это сложно поверить, но герои этого ролика — "турист" Миша и мужчина, нашедший его тапок в бурлящей "реке", в прямом смысле рисковали собственной жизнью.

Если еще вчера пользователи соцсетей рассмешила фраза автора видео — "Миша, вернись, вот твоя тапочка!", то сегодня, когда появилось фото того самого места, где произошла эта сцена, многие ужаснулись.

Дело в том, что уже несколько лет на данном участке дороги зияет огромная яма. Во время ливня уровень воды на этой улице достигал полутора метров и выше. Стоило героям видео оступиться и угодить в яму — последствия могли быть плачевными. Вероятно, Миша и его старший товарищ помнили о существовании этого рва и обошли его стороной.

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Сейчас зона, еще вчера напоминавшая бурлящую реку, выглядит как после бомбежки.

К слову, на этой улице ливень затопил магазин, вода смела стулья с небольшой веранды перед торговой точкой. Сам маркет погрузился на четверть под воду. Потребовалась помощь специализированных служб для откачки грязи.