Пережиток прошлого: в Молдове отменят бумажный полис медстрахования

Важные изменения в процедуре покупки и использования полиса медицинского страхования в Молдове: что ждет граждан?

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в пятницу утвердили поправки в законодательство, которые предполагают отказа от бумажных полисов медицинского страхования.

Директор Национальной кампании медицинского страхования республики Думитру Парфентьев по итогам заседания рассказал, что кабмин утвердил изменения в Закон об обязательном медицинском страховании, согласно которым предлагает аннулировать бумажный полис.

"Что это значит для каждого гражданина? Не нужно будет предъявлять бумажный полис для доступа к медицинским услугам или получения компенсируемых лекарств. То есть, таким образом, устраняются бюрократические препоны в процедуре доступа к медицинским услугам, в тоже время станет проще и процедура активации полиса и его оплаты", — отметил чиновник.

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Теперь для получения соответствующих услуг человеку достаточно иметь при себе удостоверение личности (булетин). Как пояснил глава кампании медстрахования, чтобы воспользоваться медуслугами нужен будет только идентификационный номер ID.

"Как физическое, так и юридическое лицо не обязано приходить в территориальный офис Национальной компании медицинского страхования для получения дубликата или оригинала бумажного полиса. Это касается и категорий граждан, которые застрахованы за счет правительства. Таким образом, пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями больше не надо будет приходить в территориальный офис Национальной компании медицинского страхования для получения бумажного полиса", — пояснил чиновник.

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"До этого, если люди и расплачивались, используя систему MPay, им приходилось идти забирать бумажный полис. Теперь же с изменением закона эта необходимость устраняется", — заключил Парфентьев.