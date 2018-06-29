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Местные выборы

ЦИК решил по поводу выборов в Кишиневе: столица на год осталась без мэра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (164)
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Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла к сведению решение судебной инстанции, которая не признала действительными выборы мэра Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы на заседании в пятницу признали аннулированными первый и второй тур местных выборов генерального примара (мэра) Кишинева.

Как заявила глава ЦИК Алина Руссу, "во-первых, принять к сведению решение суда. Во-вторых, признать аннулированными выборы генерального примара в первом и втором туре. В-третьих, распустить электоральные окружные органы". 

Высшая судебная палата
© Sputnik / Евгений Панасенко
Окончательное решение суда: Кишинев остался без мэра

Таким образом, повторных выборов столичного градоначальника не будет, и Кишинев на год останется без мэра. Голосование состоится в 2019 году, когда пройдут всеобщие местные выборы.

За соотвествующее решение проголосовали пять членов комиссии из семи присутствовавших.

Вердикт ЦИК принят на фоне протеста, организованного представителями политформирований PAS-DA, в котором приняли участие несколько десятков человек. В Кишиневе прошел проливной дождь, однако манифестанты не разошлись.

Второй тур местных выборов, состоявшийся 3 июня, выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом, явка составила всего 39,12%.

Суд столичного сектора Центр 19 июня принял решение не утверждать результаты выборов мэра Кишинева. Поводом для этого стало то, что оба кандидата, как решил суд, в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. Апелляционная палата 21 июня поддержала решение первой инстанции. В силе вердикт остался и после заседания Высшей судебной палаты 25 июня.

Тема:
Местные выборы в Молдове (164)

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Теги:
выборы мэра, мэр, выборы, примар, ЦИК, Молдова, Кишинев
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