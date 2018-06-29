Забытая история армян Молдовы: господари, купцы и дипломаты

Когда армяне стали прибывать в Молдову и Бессарабию, и каковы были причины их переселения, рассказал доктор истории Эдуард Алхазов.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Впервые армяне появляются на территории междуречья Прута и Днестра в X-XII веке. Первые поселения были в Белгороде и Килии. Армяне селились на торговых путях близ Дуная и Черного моря, — рассказал историк на передаче "Этносы Молдовы — история армян" в рамках проекта Sputnik. Знания.

© Sputnik / Сергей Субботин Историк Суляк: русины Молдовы - древний народ в современных реалиях

Среди причин переселения историк отметил многочисленные притеснениях армян со стороны соседних государств — Персии и Османской империи, а также природные катаклизмы, в частности, разрушительные землетрясения.

Примерно через пятьдесят лет после образования молдавского княжества господарь Александр Добрый даровал армянам место для проживания в тогдашней столице страны Сучаве, — отметил Алхазов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эдуард Алхазов

С тех пор, по словам историка, армяне прочно обосновались в Молдове, занимаясь поначалу, в основном, торговлей.

© Sputnik . Болгары в Молдове

Рассказывая об армянах Молдовы, он напомнил о молдавском господаре армянского происхождения Иоанне Лютом, известном в европейских источниках как Ивония, боровшемся против турецкого господства.

Позже среди молдавских бояр появились и армяне. Например, знаменитый Манук-бей Мирзоян — турецкий, а затем и российский государственный деятель конца XVIII — начала XIX века.

"Он был консультантом у многих высокопоставленных турецких чиновников, поднялся до уровня одного из главных финансистов Османской империи и драгомана — помощника министра иностранных дел. В той политической ситуации, Мирзоян решил служить России. Манук-бей принимал активное участие в подписании Бухарестского мирного договора 1812 года, которое проходило в его дворце" — уточнил эксперт.

Крупные общины армян находились и в Кишиневе. В нынешней столице Молдовы сохранились армянские церкви Святой Богородицы (1804 год) и церковь-часовня Воскрешения Христова (1915 год). Возле последней некоторое время назад начали проводить археологические раскопки.

Алхазов отметил, что в Молдове, к сожалению, историю армян практически не преподают в школах и не изучают.

Мнение: почему в школах Гагаузии не изучают историю гагаузов>>>

В стране по-прежнему есть несколько армянских общин, они принимают активное участие в жизни молдавского общества и развитии страны.

Молдавский историк рассказал и о других интересных и малоизвестных фактах истории армян Молдовы. Полную запись передачи можно посмотреть по этой ссылке.