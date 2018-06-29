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Председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Алина Руссу

Глава ЦИК рассказала, почему выборы мэра Кишинева отложены на год

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (164)
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Председатель Центризбиркома пояснила, кто будет руководить мэрией Кишинева до проведения очередных всеобщих местных выборов в 2019 году.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Молдовы (ЦИК) Алина Руссу объяснила решение структуры, согласно которому выборы примара (мэра) Кишинева отложены до 2019 года.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила положение, согласно которому признаны аннулированными новые местные выборы, прошедшие в два тура — 20 мая и 3 июня 2018 года. Таким образом, выполнены решения судебной инстанции, вердикт которой обжалованию не подлежит", — сказала Руссу.

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Она пояснила, что, согласно Кодексу о выборах, повторное голосование может быть применено в случае повтора первого или второго тура.

"В данном случае, когда мы говорим о выборах мэра Кишинева, судебная инстанция не признала результаты как первого тура голосования, так и второго. Мы, как электоральный орган, были поставлены в позицию "зеро" в части организации выборов", — отметила глава ЦИК.

Если говорить о новых местных выборах, как рассказала чиновница, то надо учитывать положения Кодекса о выборах, которые предполагают начало всех электоральных процедур для проведения обычного голосования. К примеру, надо было бы утвердить календарную программу выборов, зарегистрировать конкурентов, которые примут участие в гонке, и так далее. Так как страна находится в преддверии парламентских выборов, то организовать новые местные выборы невозможно.

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В то же время, как пояснила Руссу, избрать нового мэра столицы нельзя и потому, что Кодекс о выборах предполагает норму, которая гласит, что в случае вакантной должности или в других случаях, прописанных в законе, голосование может быть организовано только два раза в год — весной или осенью.

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"Учитывая все эти положения, на которые были сделаны ссылки, ЦИК принял решение признать местные выборы в Кишиневе аннулированными и распустить электоральные органы, которые организовали это голосование", — добавила глава Центризбиркома.

По ее словам, до организации очередных всеобщих местных выборов в 2019 году руководить Кишиневом будет исполняющий обязанности мэра. "Кто это будет, не входит в компетенцию ЦИК", — подчеркнула Руссу.

Тема:
Местные выборы в Молдове (164)

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Теги:
когда пройдут выборы мэра Кишинева, выборы мэра Кишинева, пояснение, решение, Алина Руссу, Молдова, Кишинев
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