Потоп в Кишиневе – второе пришествие: это не Венеция, а хаос и позор

Стихия, которая обрушилась на столицу 28 июня, вернулась в Кишинев в пятницу и оказалась еще сильнее, чем накануне: ливень, град и сильный ветер бушевали достаточно долго.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. После апокалиптического ливня, который прошел в Кишиневе накануне, в пятницу стихия вернулась в столицу и бушевала дольше и сильнее. Улицы затоплены водой.

И это немудрено, так как дождевые стоки не справляются с таким объемом осадков. В укор бывшему примару (мэру) Кишинева Дорину Киртоакэ, с легкой руки которого ливневки закатали в асфальт, после сильного дождя город всегда превращается в болото. Но последние два дня показали, что без резиновых сапог и дождевика с зонтом на улицу лучше не соваться. Да и на машине в такую погоду не хочется выезжать. Так как потоки воды смывают не только кучи мусора, в котором продолжает утопать Кишинев, но и часть асфальта, обнажая ямы да ухабы. Как говорится, хороший хозяин железного друга в такую погода выгуливать не будет, но ведь выезжать надо…

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Затопило и подземные переходы. К примеру, в самом центре столицы на пересечении улицы Измаильская и проспекта Штефана чел Маре уровень воды в подземке достигал щиколотки. Некоторые отчаянные горожане, видимо, не захотев портить обувь, шли босыми по залитым дождем холодным плитам.

Это не Венеция, как ради красного словца называют сейчас город некоторые журналисты, а хаос. Сейчас наглядно продемонстрированы беспомощность муниципальных служб, необдуманность действий и странность в принятии решений предыдущего руководства мэрии.