Служба 112: как жителям Молдовы звонить в скорую, полицию и спасателям

В правительстве рассказали, что вошло в обязанности единой службы экстренных вызовов 112, и как она будет взаимодействовать со скорой, полицией и Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Единая служба экстренных вызовов 112 будет эффективнее взаимодействовать со специализированными структурами, чтобы обеспечить немедленное вмешательство спасателей, врачей или полиции для предоставления необходимой помощи. Соответствующий регламент принят на заседании правительства в пятницу.

Документ предполагает четкое разграничение обязанностей службы 112 и специализированных подразделений "скорой помощи", Генерального инспектората полиции и Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. В основные задачи службы войдут прием, управление и обработка звонков по всей территории Молдовы, заполнение ситуационной карточки происшествия, а также централизация, хранение и доступ к данным в рамках единой автоматизированной информационной системы этой структуры.

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В документе четко прописаны конкретные действия в процессе обработки звонков службой 112 и при передаче обработанного вызова/сообщения в специализированные подразделения. Регламент также предусматривает меры по обеспечению конфиденциальности личных данных абонента.

В правительстве напомнили, что 112 — это единый номер по приему экстренных звонков, действующий во всех странах Европейского союза. Служба работает в режиме нон-стоп. Звонки на этот номер бесплатны как с мобильного, так и стационарного телефона.

"Начиная с 1 июля этого года все звонки на номера 901, 902, 903 будут перенаправляться на номер 112", — отметили в кабмине.