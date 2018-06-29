Кишинев и Тирасполь не могут договориться по импорту лекарств

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья выразили обеспокоенность по поводу последнего заседания экспертных (рабочих) групп Кишинева и Тирасполя по вопросам здравоохранения.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Внешнеполитическое ведомство Приднестровья обратилось ко всем участникам переговоров формата "5+2" с призывом не допустить возможной блокады импорта в регион медицинских препаратов. В приднестровском МИДе убеждены в необходимости оперативного ответа международных посредников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такая реакция последовала после заседания экспертных групп по вопросам здравоохранения, которое прошло накануне в молдавской столице.

"Кишинев занял бескомпромиссную позицию, указав на то, что с 18 июля 2018 года на территорию Приднестровья через пункт пропуска "Кучурган" смогут поступать исключительно лекарства, находящиеся в профильном государственном реестре Республики Молдова", — сказано в сообщении.

Как известно, на правом и левом берегу Днестра перечень разрешенных к ввозу лекарственных средств существенно различается, поскольку в Приднестровье импортируются в значительных объемах препараты из Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь.

В ведомстве считают, что своими действиями молдавская сторона ставит под угрозу ввоз медицинских препаратов, которые уже закуплены.