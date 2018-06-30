Пока все спали: громкие заявления Трампа, ДТП в Китае и концерт в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил отмену антироссийских санкций, подчеркнув, что это зависит от действий РФ.

Трамп и российский президент Владимир Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, на вопрос о возможности снятия с России санкций, лидер США ответил, "мы посмотрим, что сделает Россия".

"Мы собираемся поговорить с Россией о многих вещах, мы собираемся поговорить о Сирии", — продолжил Трамп.

Среди прочего в рамках встречи с президентом России американский лидер подчеркнул намериние обсудить гонку вооружений.

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"Мы будем говорить о событиях, происходящих на планете. Мы будем говорить о мире (peace). Мы можем даже поговорим об экономии миллионов долларов на оружии… Мы создаем силу, которую никто и никогда ранее не видел", — сказал Трамп.

Кровавое ДТП в Китае

В результате столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань погибли 18 человек, еще 14 пострадали, сообщает РИА Новости.

Авария произошла вечером 29 июня около 20.40 по местному времени (15.40 по Кишиневу) на участке скоростной трассы вблизи уезда Хэндун. Стало известно, что автобус выехал за центральное разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом. Причины ДТП выясняются.

Заявление генсека ООН по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны немедленно остановить боевые действия на юго-западе Сирии.

Как отмечено на сайте организации, генсек очень обеспокоен военным наступлением на юго-западе Сирии и возрастающим количеством потерь среди жителей. Гутерреш также обратился ко всем сторонам с призывом уважать обязательства по международным гуманитарным законам и заключенному в 2017 году соглашению по деэскалации.

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Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число людей, которые были перемещены на юго-западе Сирии в связи с военными действиями, за последние пару дней выросло в 2,5 раза и достигло 160 тысяч.

Опасная Шри-Ланка

А в Шри-Ланке зарегистрирована вспышка инфекционного заболевания лептоспироз. Число заболевших превысило 1,5 тысячи человек.

"Министерство здравоохранения республики Шри-Ланка… официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1520 человек", — отмечено в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомтсве отметили, что вспышки лептоспироза регистрируются в сезон дождей с мая по сентябрь на западе и юго-западе страны, а также с октября по февраль на востоке и севере острова. Рост показателей заболеваемости в стране фиксируется в засушливый период, когда жители используют дождевую воду для различных целей, в том числе в качестве питьевой воды.

Так что при планировании отпуска стоит учитывать этот немаловажный фактор.

Концерт Мумий Тролль в Кишиневе

В столице Молдовы состоялся концерт легендарной российской рок-группы Мумий Тролль. Музыканты давно не приезжали в Кишинев с выступлениями. Несмотря дождь, который зарядил после прошедшего ливня, площадка перед театром оперы и балеты имени Марии Биешу заполнилась до отказа. Поклонников у Мумий Тролль в Молдове предостаточно, а послушать рок в исполнении Ильи Лагутенко и команды пришли люди самых разных возрастов.

Концерт задержался на час, но поклонники не роптали, а терпеливо ждали, когда музыканты выйдут на сцену. Илья Лагутенко появился на сцене в белоснежном костюме, в широкополой шляпе и с бубном в руках. С первыми аккордами фан-зона "взорвалась" аплодисментами.

Группа исполнила свои хиты "Утекай", "Владивосток 2000", "Роза Люксенбург", "Морская болезнь", "Инопланетный гость", "Сиамские сердца", "Дельфины", "Карнавала.Нет", "Невеста" и другие. Драйв и атмосфера единения воцарились на плащадке перед театром оперы и балета. Собравшиеся пели вместе с любимой группой, а на песне "Медведица" Лагутенко решил дать возможность исполнить женские партии поклонницам, передавав микрофон в толпу. Наши девушки в грязь не упали — спели с чуством, да так, что даже команда Мумий Тролль оценила, поаплодировав смелым фанаткам.

Собравшись уходить со сцены, Илья Лагутенко, прижав руку к сердцу, сказал: "Кишинев, мы еще увидимся".