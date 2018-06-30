Последствия сильных ливней: Молдову затопило

Спасатели подвели итоги прошедших 29 июня в Молдове ливней: в некоторых районах затоплены жилые дома и погреба, а также пострадали сады.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Из-за прошедших в пятницу в Молдове ливней с градом оказались затоплены несколько домохозяйств, пострадали и сады в нескольких районах республики.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, помощь спасателей после ливня понадобилась в населенном пункте Герман Унгенского района, где оказались затоплены 10 домохозяйств. Для устранения последствий непогоды на место отправились 22 сотрудника унгенского управления по чрезвычайным ситуациям, а также пожарные-волонтеры скулянского спасательного поста.

"Жертвы не зарегистрированы. Спасатели откачали воду из жилых домов. Установлены защитные дамбы, чтобы вода стекала на дороги, а не попадала в дома. Ситуация находится под мониторингом", — сообщили в Генинспекторате.

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В результате прошедших в пятницу дождей, как отметили в ведомстве, также пострадали сады и погреба в районах Хынчешты, Флорешты и Яловены.

"Комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить зарегистрированный ущерб", — добавили в Генинспекторате.