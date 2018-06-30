11:52 30 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.84
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Полиция оцепила здание парламента перед протестом

Протесты PAS-DA в Кишиневе: полиция мобилизована

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Протесты в Кишиневе (140)
2610

Представители правоохранительных органов провели пресс-конференцию в преддверии протестов правоцентристов в центре Кишинева: что ждет нарушителей порядка?

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В ходе воскресного протеста сторонников правоцентристских сил — партии "Действие и солидарность" (PAS) и партии "Достоинство и правда" (DA) обеспечивать порядок и безопасность в столице будет достаточное число сотрудников правоохранительных органов, заявил представитель Генерального инспектората полиции Раду Ботезату в субботу на пресс-конференции.

Митинги правоцентристов продолжаются с прошлой недели — после того, как суд не признал результаты внеплановых выборов примара (мэра) Кишинева, и Андрей Нэстасе не сел в кресло столичного градоначальника. Накануне ЦИК Молдовы признал выборы примара аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года.

"Будет достаточно сил для обеспечения нормального проведения манифестации. В зависимости от ситуации привлечем необходимое число полицейских", — сказал Ботезату.

Что грозит тем, кто призывает к насилию?

По словам Ботезату, 23 июня была проведена пресс-конференция Генинспектората, на которой представители правоохранительных органов обратили внимание на некоторых граждан, открыто призывавших к насильственным действиям с применением оружия.

Лидеры PAS-DA - партии Действие и солидарность и партии Платформа Достоинство и правда - Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
PAS-DA готовят новые протесты: очередной пшик или "волны в тазике"

"Генеральный инспекторат призвал к мирным манифестациям. Вместе с тем, полиция идентифицировала граждан, которые распространяют сообщения как со своих, так и с фейковых аккаунтов в соцсетях. Все эти люди найдены и допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела", — добавил полицейский.

Он подчеркнул, что организация или руководство массовыми беспорядками, сопряженными с применением насилия в отношении людей, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, также как и с оказанием насильственного или вооруженного сопротивления представителям власти наказывается согласно статье 285 Уголовного кодекса "Массовые беспорядки", которая предусматривает 4-8 лет тюрьмы, а активное участие в этих действиях — от 3 до 7 лет.

Протесты в центре Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кто он, протестующий от PAS и DA, который нападал на окружающих

"Публичные призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя, распространение в любых формах с этой целью материалов с такими призывами попадают под статью 341 УК РМ, а угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг, — под статью 349", — сказал Ботезату.

Общественный транспорт будет ходить иначе

Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол отметил, что в связи с тем, что протест пройдет на центральной площади Кишинева, общественный транспорт перенаправят на смежные улицы.

Обратная сторона протестов PAS-DA в Кишиневе — чем же все закончится>>>

По его словам, исходя из того, как будет проходить это мероприятие, и отталкиваясь от числа его участников, будет принято решение о перекрытии центрального проспекта, в случае, если манифестанты захотят пройти маршем.

"Патрульные полицейские будут находиться на перекрестках для регулирования движения транспорта, чтобы не создавались пробки", — сказал он.

Тема:
Протесты в Кишиневе (140)

По теме

Нэстасе – тот же Киртоакэ, "только в профиль"
Протесты PAS и DA в Кишиневе: полиция сообщила об инциденте
Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…
Чуря: если бы кандидатом в мэры был не Нэстасе, протестующих было бы больше
Теги:
полиция, протесты, PAS-DA, Раду Ботезату, Павел Апостол, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Газеты
    "Ожидаемо печальная" история

    Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Карьерный самосвал с углем, архивное фото
    Преступление и наказание

    В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концепт первого в мире космического государства Асгардия
Россиянин стал главой первого в истории космического государства
Шатов: мы живем в мире, где царствуют неполные данные
Шатов: мы живем в мире недостаточной информации
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться