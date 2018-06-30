Протесты PAS-DA в Кишиневе: полиция мобилизована

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В ходе воскресного протеста сторонников правоцентристских сил — партии "Действие и солидарность" (PAS) и партии "Достоинство и правда" (DA) обеспечивать порядок и безопасность в столице будет достаточное число сотрудников правоохранительных органов, заявил представитель Генерального инспектората полиции Раду Ботезату в субботу на пресс-конференции.

Митинги правоцентристов продолжаются с прошлой недели — после того, как суд не признал результаты внеплановых выборов примара (мэра) Кишинева, и Андрей Нэстасе не сел в кресло столичного градоначальника. Накануне ЦИК Молдовы признал выборы примара аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года.

"Будет достаточно сил для обеспечения нормального проведения манифестации. В зависимости от ситуации привлечем необходимое число полицейских", — сказал Ботезату.

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По словам Ботезату, 23 июня была проведена пресс-конференция Генинспектората, на которой представители правоохранительных органов обратили внимание на некоторых граждан, открыто призывавших к насильственным действиям с применением оружия.

"Генеральный инспекторат призвал к мирным манифестациям. Вместе с тем, полиция идентифицировала граждан, которые распространяют сообщения как со своих, так и с фейковых аккаунтов в соцсетях. Все эти люди найдены и допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела", — добавил полицейский.

Он подчеркнул, что организация или руководство массовыми беспорядками, сопряженными с применением насилия в отношении людей, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, также как и с оказанием насильственного или вооруженного сопротивления представителям власти наказывается согласно статье 285 Уголовного кодекса "Массовые беспорядки", которая предусматривает 4-8 лет тюрьмы, а активное участие в этих действиях — от 3 до 7 лет.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кто он, протестующий от PAS и DA, который нападал на окружающих

"Публичные призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя, распространение в любых формах с этой целью материалов с такими призывами попадают под статью 341 УК РМ, а угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг, — под статью 349", — сказал Ботезату.

Общественный транспорт будет ходить иначе

Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол отметил, что в связи с тем, что протест пройдет на центральной площади Кишинева, общественный транспорт перенаправят на смежные улицы.

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По его словам, исходя из того, как будет проходить это мероприятие, и отталкиваясь от числа его участников, будет принято решение о перекрытии центрального проспекта, в случае, если манифестанты захотят пройти маршем.

"Патрульные полицейские будут находиться на перекрестках для регулирования движения транспорта, чтобы не создавались пробки", — сказал он.