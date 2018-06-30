Погодные условия вынудили КПП "Косэуць" на Днестре приостановить работу

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Таможенный контрольно-пропускной пункт "Косэуць" приостановил свою работу 30 июня. Причиной, как уже стало привычным в последнее время, стали погодные условия.

Как сообщили в субботу в Таможенной службе Молдовы, уровень воды в Днестре поднялся настолько, что КПП не может функционировать в нормальном режиме.

"Гражданам, которые планировали следовать через этот пункт пропуска, рекомендуется ехать через КПП "Сорока" (речной) или "Атаки" (автомобильный), расположенные неподалеку", — сказано в сообщении Таможенной службы.

О возобновлении работы КПП "Косэуць" оповестят дополнительно.

В Молдове с 28 по 30 июня действует "желтый код" метеоопасности в связи с нестабильной погодой. В это время ожидаются грозовые дожди, временами сильные — до 15-25 литров на квадратный метр. Возможен град и усиление шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду.