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Мэрия Кишинева

Такое возможно только в Кишиневе: сначала закатали в асфальт, а сейчас кусают локти

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В мэрии Кишинева признали ошибку - почему некоторые столичные улицы ушли под воду во время ливней, прошедших на прошлой и текущей неделе?

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Вице-примар (вице-мэр) Кишинева Нистор Грозаву подвел итоги прошедших в столице на прошлой и текущей неделе дождей, обратив внимание на сложности, с которыми столкнулись муниципальные службы. 

Автомобили на залитой водой улице после ливня
© Sputnik / Виталий Аньков
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"За предыдущую неделю прошли несколько сильных дождей. 22-23 июня днем выпало 57 литров осадков на квадратный метр — это очень много, а ночью — 14 литров. 28 июня было примерно 32 литра на квадратный метр, а вчера — 18 литров", — сказал Грозаву.

По его словам, затопило улицы Албишоара, Василе Александри, Каля Ешилор, Петру Рареш, Инкулец.

"Тоже самое касается улицы Мештерул Маноле — там нет ни одного ливневого стока. Затопило и улицу Узинелор (Заводская, на ее некоторых участках люди перебирались вплавь — ред.). Обычные проблемы были и на Мунчештской, но там быстро откачивают воду, потому что есть естественные стоки воды", — отметил вице-примар.

По его словам, муниципальное предприятие Exdrupo выделило 28 единицы спецтехники, а на работы по устранению последствий непогоды выходило свыше 600 человек.

"В результате дождей 25 квартир (18 после первого ливня) оказались затоплены", — сказал Грозаву, добавив, что пострадавшим будет оказана помощь для устранения последствий непогоды. Деньги будут предоставлены из резервного фонда.

Последствия ливня
© Sputnik / Виталий Аньков
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Он обозначил проблемы, которые власти муниципия должны принять во внимание. "В первую очередь, нужно расчистить ливневые стоки, которые забились", — сказал Грозаву.

Чиновник отметил, что многих проблем удалось бы избежать, если бы была расчищена река Бык. Соответствующий проект уже разработан, но он достаточно дорогостоящий. Грозаву считает, что в этом году необходимо приступить к очистке водоема и внести изменения в муниципальный бюджет на эти цели.

Он также обратил внимание на то, что необходимо отремонтировать дороги, на которых из-за дождей образовались ямы.

"В проекте муниципального бюджета на 2019 год планируем предложить изменение — выделение средств на расширение сети ливневых стоков, особенно в тех зонах, где они вовсе отсутствуют. Все видят, что с приходом сильных дождей улица Бодони, к примеру, превращается в реку", — сказал Грозаву.

К слову, стоит отметить, что с подачи бывшего начальника Грозаву либерала Дорина Киртоакэ, который сейчас находится под следствием, ремонт дорог проводился так, что ливневки на большей части улиц Кишинева закатывали в асфальт.

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И.о. примара Кишинева Руслан Кодряну отметил, что "огня проще избежать, чем тушить".

"Разве не говорил я Exdrupo за неделю до дождей расчистить дороги и ливневые стоки от песка и мусора? Прошу каждого из вас в своем секторе сделать все, чтобы не допустить повторения ситуации", — сказал Кодряну.

Он еще раз подчеркнул, что надо расчистить ливневые стоки, избавиться от мусора и песка на дорогах, а также заняться проектом по реке Бык.

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Теги:
затопленные улицы, ливневые стоки, дождь, ливень, мэрия, проблемы, Руслан Кодряну, Нистор Грозаву, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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