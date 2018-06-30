Такое возможно только в Кишиневе: сначала закатали в асфальт, а сейчас кусают локти

В мэрии Кишинева признали ошибку - почему некоторые столичные улицы ушли под воду во время ливней, прошедших на прошлой и текущей неделе?

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Вице-примар (вице-мэр) Кишинева Нистор Грозаву подвел итоги прошедших в столице на прошлой и текущей неделе дождей, обратив внимание на сложности, с которыми столкнулись муниципальные службы.

"За предыдущую неделю прошли несколько сильных дождей. 22-23 июня днем выпало 57 литров осадков на квадратный метр — это очень много, а ночью — 14 литров. 28 июня было примерно 32 литра на квадратный метр, а вчера — 18 литров", — сказал Грозаву.

По его словам, затопило улицы Албишоара, Василе Александри, Каля Ешилор, Петру Рареш, Инкулец.

"Тоже самое касается улицы Мештерул Маноле — там нет ни одного ливневого стока. Затопило и улицу Узинелор (Заводская, на ее некоторых участках люди перебирались вплавь — ред.). Обычные проблемы были и на Мунчештской, но там быстро откачивают воду, потому что есть естественные стоки воды", — отметил вице-примар.

По его словам, муниципальное предприятие Exdrupo выделило 28 единицы спецтехники, а на работы по устранению последствий непогоды выходило свыше 600 человек.

"В результате дождей 25 квартир (18 после первого ливня) оказались затоплены", — сказал Грозаву, добавив, что пострадавшим будет оказана помощь для устранения последствий непогоды. Деньги будут предоставлены из резервного фонда.

Он обозначил проблемы, которые власти муниципия должны принять во внимание. "В первую очередь, нужно расчистить ливневые стоки, которые забились", — сказал Грозаву.

Чиновник отметил, что многих проблем удалось бы избежать, если бы была расчищена река Бык. Соответствующий проект уже разработан, но он достаточно дорогостоящий. Грозаву считает, что в этом году необходимо приступить к очистке водоема и внести изменения в муниципальный бюджет на эти цели.

Он также обратил внимание на то, что необходимо отремонтировать дороги, на которых из-за дождей образовались ямы.

"В проекте муниципального бюджета на 2019 год планируем предложить изменение — выделение средств на расширение сети ливневых стоков, особенно в тех зонах, где они вовсе отсутствуют. Все видят, что с приходом сильных дождей улица Бодони, к примеру, превращается в реку", — сказал Грозаву.

К слову, стоит отметить, что с подачи бывшего начальника Грозаву либерала Дорина Киртоакэ, который сейчас находится под следствием, ремонт дорог проводился так, что ливневки на большей части улиц Кишинева закатывали в асфальт.

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И.о. примара Кишинева Руслан Кодряну отметил, что "огня проще избежать, чем тушить".

"Разве не говорил я Exdrupo за неделю до дождей расчистить дороги и ливневые стоки от песка и мусора? Прошу каждого из вас в своем секторе сделать все, чтобы не допустить повторения ситуации", — сказал Кодряну.

Он еще раз подчеркнул, что надо расчистить ливневые стоки, избавиться от мусора и песка на дорогах, а также заняться проектом по реке Бык.