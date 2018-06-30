Глава МВД Молдовы рассказал, почему страна остается без полицейских

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Александр Жиздан рассказал, почему сотрудники правоохранительных органов покидают систему.

"Первая причина, по которой люди покидают систему, — оплата труда. Вторая — обеспечение жильем", — сказал Жиздан.

© Sputnik / Miroslav Rotari МВД Молдовы увеличивает личный состав: что произошло

Именно по этой причине накануне правительство приняло решение предоставить государственным служащим МВД с особым статусом компенсации за аренду жилплощади. Речь идет о тех сотрудниках системы, которые не обеспечены жильем, в том числе общежитием, и которые постоянно проживают более чем в 30 километрах от места работы. Сумма денежной компенсации за аренду будет равна сумме, предусмотренной договором о найме жилья, и она не должна превышать должностного оклада получателя. К тому же, если супруги являются госслужащими МВД с особым статусом, то они оба могут рассчитывать на компенсацию.

Желающие получить такую помощь должны представить пакет документов, в том числе заявление, копию договора аренды и справку, выданную территориальным кадастровым органом, которая подтверждает, что у работника нет собственной жилплощади. Деньги будут перечисляться ежемесячно, одновременно с заработной платой. Выплата компенсации будет приостановлена, если получатель уволится из МВД.

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МВД инициировало к настоящему моменту три государственно-частных партнерства.

"Рассчитываем, что в сентябре у нас будет около 300 готовых квартир, и мы сможем передать ключи сотрудникам МВД. На нужды министерства в Кишиневе приходится порядка тысячи квартир. Ожидаем, что в течение двух покроем нужды", — сказал Жиздан.

По словам министра, утвержденный правительством документ, программа Prima Casă 2 и служебные квартиры окончательно решат проблемы с жильем для сотрудников МВД.