Чем занимается Оля Тира по утрам: откровенное видео молдавской красотки

Молдавская певица Оля Тира поделилась со своими подписчиками пикантным видеороликом, на котором она предстала во всей красе.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Молдавская исполнительница Оля Тира опубликовала в сети фото и видео своего отпуска, который проводит на Кипре. Певица чередует активный отдых с расслаблением у бассейна и на пляже, при этом не забывая хвастаться красивыми купальниками и нарядами.

Блондинка рассказала подписчикам, что раннее утро у нее начинается с зарядки. Красотка подтвердила свои слова роликом, на котором предстает во всей красе. Девушка занимается йогой и демонстрирует поклонникам весьма сложную растяжку, которую она делает, стоя на голове.