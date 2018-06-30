Ливень в Кишиневе – день третий: жители столицы высмеивают беспомощность муниципальных властей перед стихией.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Третий день в Кишиневе льет, как из ведра. Улицы столицы ушли под воду, власти муниципия признаются — дождевых стоков не хватает, а имеющиеся ливневки не справляются с такими объемами осадков.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Такое возможно только в Кишиневе: сначала закатали в асфальт, а сейчас кусают локти

Эта проблема не стала для столицы чем-то неожиданным, а скорее наоборот — как раз об этом компетентные эксперты предупреждали предыдущее руководство городской администрации в лице примара (мэра) Дорина Киртоакэ, с подачи которого ливневые стоки закатали в асфальт. Сейчас власти муниципия всерьез задумываются над тем, чтобы расширить систему ливневок…

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А пока жителям столицы ничего не остается, как посмотреть на эту ситуацию свысока и посмеяться. В молднете появились фотожабы о потопе в Кишиневе. Пользователи сравнивают бурлящие потоки с морем, которое по плечу разве что только подводной лодке или кораблю.

© Facebook / Alex Kaim Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек

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© Facebook / МемМолдова Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек

Впрочем, все это было бы смешно, если б не было так грустно. То, что сейчас происходит в столице, — не что иное как привет из прошлого от Киртоакэ, который за три срока подряд довел Кишинев до упадка.