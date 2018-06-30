Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Третий день в Кишиневе льет, как из ведра. Улицы столицы ушли под воду, власти муниципия признаются — дождевых стоков не хватает, а имеющиеся ливневки не справляются с такими объемами осадков.
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А пока жителям столицы ничего не остается, как посмотреть на эту ситуацию свысока и посмеяться. В молднете появились фотожабы о потопе в Кишиневе. Пользователи сравнивают бурлящие потоки с морем, которое по плечу разве что только подводной лодке или кораблю.
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Впрочем, все это было бы смешно, если б не было так грустно. То, что сейчас происходит в столице, — не что иное как привет из прошлого от Киртоакэ, который за три срока подряд довел Кишинев до упадка.