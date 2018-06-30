В Молдове закрываются КПП: в чем причина

Таможенная служба сообщила о временной приостановке работы уже второго контрольно-пропускного пункта на молдавской границе.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Таможенный пункт "Сорока" вслед за КПП "Косэуць" приостановил свою работу. Об этом в субботу сообщили в Таможенной службе Молдовы.

"Повышенный уровень воды в Днестре повлиял на движение через таможенный пункт "Сорока". Сегодня утром по той же причине была приостановлена деятельность КПП "Косэуць". В этих условиях ближайшим пунктом остается КПП "Атаки", — сообщили в Таможенной службе.

О возобновлении работы контрольно-пропускных пунктов ведомство оповестит дополнительно.