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Тараклия

Новый поворот в деле о массовом отравлении детей в лагере отдыха в Тараклии

© Sputnik /
Общество
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Простите, если это возможно: примар Тараклии уходит в отставку из-за массового отравления детей в лагере отдыха.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Примар (мэр) Тараклии Сергей Филипов, где произошло массовое отравление детей в лагере отдыха "Чайка", заявил о том, что уходит в отставку.

"Я подаю в отставку. Беру всю ответственность на себя за случившиеся", — написал Филипов на своей странице в соцсети Facebook.

Он поблагодарил сотрудников скорой помощи, Центра охраны здоровья Тараклии, Управления пищевой безопасности Тараклии, главврача Тараклийской ЦРБ, врача-инфекциониста, медперсонал больницы и клинической лаборатории за оперативность и заботу о детях.

"Искренне прошу прощения у родителей. Я сам отец троих детей, и понимаю, что вы ощущали. Простите, если это возможно", — заключил Филипов.

Реанимационное отделение
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История вопроса

Детский лагерь отдыха "Чайка" в Тараклии принял первую смену в начале 20-х чисел июня. Но уже через три дня, в субботу, многих детей забрали в районную больницу — одних с высокой температурой, других с диареей и рвотой. Практически все дети жаловались на головную боль и слабость.

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У всех, кто был госпитализирован, а это 36 человек, врачи произвели сбор ряда анализов. Вскоре в лагерь прибыли специалисты Управления по безопасности пищевых продуктов, они провели экспертизу воды и продуктов питания.

Лагерь отдыха "Чайка", где находились 98 детей, закрыли, а всех ребят отправили домой.

Что показала проверка?

Как сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, результаты расследования инцидента в лагере отдыха "Чайка" показали, что массовое отравление детей произошло из-за попадания в их организм патогенного микроорганизма, который способствовал резкому развитию интоксикации, а также из-за употребления пищевых продуктов.

Капельница
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Специальная рабочая группа, которая была ответственна за проведение расследования, выяснила, что массовое отравление спровоцировали следующие факторы: открытие лагеря без санитарного разрешения; прием персонала на рабочее место без медицинского обследования; использование воды из небезопасных источников, в том числе и в пищевом блоке; несоблюдение правил при предварительной обработке пищи и приготовлении блюд; формальный надзор со стороны должностных лиц лагеря.

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Для предотвращения аналогичных ситуаций в других лагерях отдыха спецгруппа также посоветовала территориальным подразделениям прокуратуры, Службы по чрезвычайным ситуациям, Агентства по безопасности пищевых продуктов и Агентства общественного здоровья оценить ситуацию и принять решение об организации и работе баз.

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Теги:
детский лагерь отдыха, массовое отравление, отставка, дети, Сергей Филипов, Тараклия, Молдова
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