Страшные цифры: статистика насилия над детьми в Молдове поражает

Достоянием общественности стала статистика случаев агрессии в отношении несовершеннолетних в Молдове за 2017 год.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Большинство социальных исследований с привлечением статистических данных за целый год требуют много времени. И немудрено — объем информации немал. Но страшно становится, когда столь велики цифры, касающиеся избиения и других форм унижения детей.

Недавно Всемирная организация здравоохранения констатировала — в 2017 году в Молдове 62,4% мальчиков и юношей и 57,8% девочек и девушек (в возрасте до 18 лет), как минимум, один раз сообщали о случаях издевательств над ними. Есть в этом отчете и место такой категории, как моральное пренебрежение, как говорят среди молодежи, "поместить в игнор" — 13% случаев.

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А вот данные Минздрава, согласно которым, за 2016-2017 учебный год преподаватели и дирекция образовательных учреждений дали знать о 10 тысячах 752 случаях насилия в отношении детей.

Полиция рапортует о 275 актах агрессии в школах в отношении несовершеннолетних, имевших место в 2017 году. Из них 38 раз негативизм проявляли педагоги, а в остальных 227 случаях речь идет о результатах конфликтов между учениками.

А всего за 2017 год Генинспекторат полиции насчитал 1401 случай обращения в органы по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних, включая 302 эпизода избиения детей домочадцами и… 332 акта сексуального насилия над детьми.