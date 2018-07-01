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Протесты в центре Кишинева. Архивное фото

Как воскресенье, так протест от PAS-DA в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (141)
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Сторонники правоцентристских сил PAS-DA выйдут в воскресенье на митинг: как будет ходить транспорт, и чем закончатся протесты.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В воскресенье в Кишиневе пройдет протест сторонников правоцентристских сил — партии "Действие и солидарность" (PAS) и партии "Достоинство и правда" (DA).

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Алина Руссу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава ЦИК рассказала, почему выборы мэра Кишинева отложены на год

Как обещают организаторы, эта акция станет одной из самых масштабных. Впрочем, митинги PAS-DA продолжаются еще с прошлой недели, после того, как суд не признал результаты внеплановых выборов примара (мэра) Кишинева, и Андрей Нэстасе не сел в кресло столичного градоначальника. В пятницу ЦИК Молдовы признал выборы примара аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года. Стоит отметить, что с каждым разом поддержать лидеров PAS-DA Майю Санду и Андрея Нэстасе приходило все меньше горожан. В день вынесения решения ЦИК этот правоцентристский дуэт пришли поддержать всего несколько десятков человек.

Правоцентристы настаивают на признании состоявшимися выборов мэра Кишинева, на аннулировании смешанной избирательной системы, а также на отставке и привлечении к уголовной ответственности главы Высшей судебной палаты и других судей, ответственных за аннулирование результатов голосования.

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Птицы не того полета

К слову, в одном из своих публичных выступлений Нэстасе открыто признался, что пост мэра Кишинева его особо не интересует. Что вообще ставит под вопрос намерения протестного дуэта и приводит к мысли, что они нацелены на игру покрупнее — ведь впереди парламентские выборы. 

Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…
В этом смысле кресло депутата, разумеется, приятнее, чем решать проблемы Кишинева, который утопает в грязи после приводящего к кризису "менеджера" Дорина Киртоакэ. Ради такого лакомого куска можно и разыграть роль жертвы, заработав на таком пиаре, очки перед ничего не подозревающим электоратом…

Полиция мобилизована

Как заявлял представитель Генерального инспектората полиции Раду Ботезату, в ходе воскресного протеста сторонников правоцентристских сил обеспечивать порядок и безопасность в столице будет достаточное число сотрудников правоохранительных органов.

"В зависимости от ситуации привлечем необходимое число полицейских", — сказал Ботезату.

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Глава партии Платформа Достоинство и правда (DA) Андрей Нэстасе на митинге 17 сентября
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нэстасе – тот же Киртоакэ, "только в профиль"

С транспортом будет сложно

Как ранее заявлял пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол, в связи с тем, что протест пройдет на центральной площади Кишинева, общественный транспорт перенаправят на смежные улицы.

По его словам, исходя из того, как будет проходить это мероприятие, и отталкиваясь от числа его участников, будет принято решение о перекрытии центрального проспекта, в случае, если манифестанты захотят пройти маршем.

"Патрульные полицейские будут находиться на перекрестках для регулирования движения транспорта, чтобы не создавались пробки", — сказал он.

Тема:
Протесты в Кишиневе (141)

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Теги:
мэр, полиция, выборы, протесты, примар, PAS-DA, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Молдова
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