Эксклюзив: где в Молдове может быть построен крематорий

На территории Республики Молдова расположено самое большое кладбище в Европе. Находится оно в Кишиневе. К слову, всего в столице насчитывается 11 кладбищ, а в ее пригородах - еще 49.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Молдавские депутаты начали обсуждение законопроекта о кладбищах и ритуальных услугах. На этой неделе сразу несколько парламентских комиссий дали положительное заключение по этому документу, за который должны проголосовать в двух чтениях.

В отличие от большинства развитых стран мира в нашей республике нет закона, который бы регламентировал деятельность кладбищ и область ритуальных услуг. Нормативная база этой сферы в настоящее время в Молдове обеспечивается множеством документов, положений и регламентов, содержание которых устарело и не включает все критерии и необходимые детали эффективной деятельности в данной области.

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Предложенный проект регламентирует способ создания, расширения, закрытия и ликвидации кладбищ, а также порядок резервации мест для захоронения и перезахоронения умерших, проведения работ на кладбище, включает права и обязанности в области ритуальных услуг и деятельности кладбищ.

Будет ли в Молдове крематорий?

Документ, который на данный момент рассматривают депутаты, не предполагает строительство крематория в республике. Один из соавторов законопроекта о кладбищах и ритуальных услугах — муниципальное предприятие "Комбинат ритуальных услуг" Кишинева. Директор этой компании Людмила Боцан в интервью Sputnik заявила, что в изначальном варианте предложенный документ содержал отдельную часть, посвященную строительству крематория, подкрепленную специальным регламентом о его эксплуатации.

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Депутаты профильной парламентской комиссии решили исключить эту главу, но утвердили организацию публичного обсуждения по вопросу строительства крематория в Кишиневе. По результатам этих дебатов идея возведения этого объекта будет предложена в качестве поправки к законопроекту при рассмотрении его во втором чтении.

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"Договорились с профильной парламентской комиссией об организации публичного обсуждения по этому вопросу, которое состоится в начале июля. К дискуссии приглашены эксперты из многих областей: экологи, санитары и другие", — сказала Боцан.

Собеседница считает, что у такой страны, как Молдова, которая находится на востоке Европы, должен быть крематорий.

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"Мы проанализировали законодательство соседних стран — России, Украины, Белоруссии, Румынии, в которых построены крематории", — добавила Боцан.

В Молдове есть спрос на услуги крематория

Директор "Комбината ритуальных услуг" Кишинева отметила, что ежегодное возглавляемое ею предприятие обрабатывает десятки запросов для того, чтобы кремировать умерших.

"Только на кладбищах Кишинева каждый год хоронят 40-50 урн с прахом", — сказала Боцан.

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По ее словам, на данный момент умерших людей из Молдовы везут на кремацию в Одессу (Украина) или Бухарест (Румыния).

"Конечно, эти услуги очень дорогостоящие. Если крематорий будет построен в Молдове, то расходы родственников умершего будут значительно меньше", — подчеркнула она.

Зачем Молдове крематорий?

Боцан отметила, что строительство крематория в Молдове решит проблему расширения кладбищ, в том числе кладбища "Святого Лазаря" (Дойна) в Кишиневе — самого большого в Европе.

"Только в Кишиневе — 11 кладбищ, а в пригородах столицы их насчитывается 49. Посмотрите, сколько кладбищ разбито по всей Молдове, и посчитайте, сколько места можно сэкономить", — пояснила собеседница.

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По ее словам, на кладбище "Святого Лазаря" ежегодно хоронят примерно 200 лиц без определенного места жительства или людей, родственники которых отказались заниматься процедурой их погребения. В случае строительства крематория, эту проблему можно решить.

Где построят крематорий?

Как пояснила Боцан, если идею строительства крематория в Молдове поддержат, то его возведут на территории кладбища "Святого Лазаря" в Кишиневе.

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"Это самое доступное место с экологической и санитарной точек зрения", — заключила Боцан.