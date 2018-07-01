В Молдове хотят жестко штрафовать за использование пластиковой посуды

Стеклянная тара вместо пластиковой: штрафы за продажу и использование одноразовой посуды в Молдове могут стать реальностью уже через несколько лет - в республике планируют запретить одноразовые тарелки, стаканы и столовые приборы.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В Молдове предлагают запретить использование и продажу пластиковой одноразовой посуды уже через три года. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте республики.

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Таким образом, предлагается дополнить закон о внутренней торговле следующим положением: "с 1 января 2021 года запрещается использование/реализация пластиковых одноразовых тарелок, стаканов, столовых приборов и палочек, за исключением биоразлагаемых".

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Тем, кто продолжит есть и пить из такой одноразовой тары, грозит наказание. Санкции пропишут в Кодексе о правонарушениях, дополнив статью 273 "Нарушения правил торговли". Штраф для физлиц составит 60-90 условных единиц (три тысячи — четыре с половиной тысячи леев), а для юридических — 120-240 условных единиц (семь тысяч 200 —12 тысяч леев). Впрочем, наказание может быть и в размере стоимости партии соответствующего товара, но не менее 240 у.е.