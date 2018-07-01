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Девушка читает книгу. Архивное фото

В Приднестровье нашли способ утолить "информационный голод"

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Библиотечный форум в Судаке, а также акция "Дар души бескорыстной", организованная в рамках него крымчанами в поддержку библиотек Приднестровья, принесли свои плоды. Об успешных результатах поездки в Крым приднестровских представителей корреспонденту Sputnik рассказал ее организатор.

ТИРАСПОЛЬ, 1 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцы получат бесплатный доступ к российской коммерческой электронной библиотеке "Знаниум". Таков один из итогов поездки в Судак (Крым) представителей Приднестровья на библиотечный форум и акцию "Дар души бескорыстной", в рамках которой крымчане на добровольных началах организуют сбор книг на развитие библиотечной системы приднестровского региона. 

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"Информационный голод Приднестровья можно решать с помощью Национальной электронный библиотеки России (НЭБ). Уже есть доступ к художественной литературе на этом портале для массового читателя. Но мы продолжаем работу и намерены добиться того, чтобы Приднестровье могло получить бесплатную возможность в эту общую базу данных заливать приднестровские книги, а также доступ к богатейшим архивам специализированной литературы", — рассказал исполнительный директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра в Приднестровье Альберт Доржеев.

Дело в том, что вне российской территории полный доступ к НЭБ является платным, поэтому Приднестровью до сих пор не удалось подключиться к этому порталу.

"НЭБ предоставляет доступ к огромному количеству книг, но, учитывая то, что есть авторские права, есть расширенный доступ, специальное приложение для работы с этим порталом, необходимо официальное подключение, которое для иностранцев платное. Наш центр взялся за решение этой проблемы", — отметил Доржеев. 

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По его словам, с российскими представителями уже есть устная договоренность о возможности получить 100%-ные права бесплатного использования НЭБ. Пока дело упирается в техническую часть — подписание договора и внедрение необходимой для этого компьютерной программы.

Поездка в Крым, которую для сотрудников службы по культуре Приднестровья организовал Днестровско-Прутский центр, принесла и другой благополучный результат. Большое число библиотек России намерено поделиться книжной литературой с приднестровскими коллегами. Региону также будет бесплатно передана важная для библиотек программа "Ирбис".

"Ирбис" — это программа для каталогизации библиотечных фондов, систематизации хранения. Обычному человеку она дает возможность узнать, есть или нет та или иная книга в библиотеке. Для специалистов — это уход от допотопных карточек, организация электронного учета", — объяснил исполнительный директор Центра.

Книги, которые будут собраны крымчанами в рамках акции "Дар души бескорыстной", доставят в регион сотрудники Днестровско-Прутского центра в начале осени.

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Теги:
доступ, книги, библиотека, НЭБ, Альберт Доржеев, Приднестровье
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