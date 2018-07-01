Неотложка по новым стандартам, или Почему в Молдове дефицит врачей

С каждым годом число обращений в отделение скорой помощи Унген растет примерно на 5-7%. В некоторых селах этого района вообще нет семейных врачей, поэтому при проблемах со здоровьем, люди вызывают неотложку.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Современное отделение скорой помощи открылось в городе Унгены. Необходимость переоборудовать старый центр приема пациентов возникла по нескольким причинам. Условия, в которых работали медики, были неприемлемы ни для пациентов, ни для врачей. Например, в одном помещении могли трудиться и терапевт, и гинеколог.

"Мы работали в маленьком зале. В нем принимали и тех пациентов, кто пришел по записи, и срочных больных. В одном зале был очень большой наплыв пациентов", — рассказала медсестра Лина Дарадайка.

Обновленное отделение скорой помощи города Унгены переоборудовано по высоким стандартам. Для удобства врачей оно разделено на три зала, куда отправляют больных, чье состояние — разной степени тяжести. За каждой зоной закреплен отдельный цвет.

Таким образом, зал, помеченный зеленой табличкой, предназначен для больных, чьей жизни ничего не угрожает. Срочного пациента отправляют в "желтый" зал, где его обследуют и принимают решение о госпитализации или лечении на дому. Зал с красной табличкой предусмотрен для госпитализации больных, находящихся в критическом состоянии. Как пояснили сотрудники медицинского учреждения, теперь отделение скорой помощи Унген оснащено современным оборудованием для поддержания и спасения человеческих жизней, что значительно облегчает работу. Ведь раньше из-за плохого технического оснащения пациентов старались госпитализировать в больницу как можно раньше.

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"Наш район испытывает дефицит кадров. Например, реаниматолог, работающий в больнице, не может бросить операцию и прийти к нам, чтобы оказать первую помощь. Поэтому были созданы все условия, чтобы не терять время и человеческие жизни", — заявил начальник отделения скорой помощи района Унгень Вадим Русу.

Как отметил собеседник, с каждым годом число обращений в подведомственное ему медицинское учреждение растет примерно на 5-7%. Это связано с тем, что в некоторых селах вообще нет семейных врачей, поэтому при проблемах со здоровьем люди вызывают неотложку, либо записываются к ним на прием.