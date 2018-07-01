В Молдове простились с одним из лучших фотографов Валерием Корчмарем

Церемония прощания с Валерием Корчмарем прошла в воскресенье во Дворце железнодорожников.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Друзья и коллеги в воскресенье проводили в последний путь одного из лучших фотографов Молдовы Валерия Корчмаря. Церемония прощания состоялась во Дворце железнодорожников, а затем его похоронили на кладбище "Святого Лазаря".

© Sputnik / Miroslav Rotari Прощание с фотографом Валерием Корчмарем

Корчмарь пропал без вести 20 июня в горах Италии, куда отправился как турист. А 23 июня стало известно о том, что он сорвался в пропасть, а его тело обнаружили.

Перед поездкой в социальных сетях Корчмарь писал о том, что планирует посетить горы в Италии. Намечалось несколько восхождений. Одно из них стало последним…

Валерий Корчмарь посвятил фотографии всю свою жизнь. В последнее время он был фотографом президента Республики Молдова Игоря Додона.

Коллектив Sputnik выражает искренние соболезнования семье погибшего коллеги.