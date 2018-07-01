23:59 01 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.84
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Лидеры партий PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе

Протест для галочки, или зачем PAS-DA блокировали улицы Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Протесты в Кишиневе (143)
23310

Шпаргалки ораторов, прежние требования и никакой конкретики - старый сценарий митинга, который опять парализовал Кишинев: как прошел протест PAS-DA?

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В Кишиневе завершился протест сторонников правоцентристской оппозиции во главе с лидерами партий "Действие и солидарность" Майей Санду (PAS) и "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе.

Протест в центре Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Протест PAS-DA в Кишиневе в воскресенье: чем закончился митинг

Это не первый митинг PAS-DA. Манифестации правоцентристов продолжаются еще с прошлой недели, после того, как суд не признал результаты внеплановых выборов примара (мэра) Кишинева, и Андрей Нэстасе не сел в кресло столичного градоначальника. В эту пятницу ЦИК Молдовы признал выборы столичного градоначальника аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года. После этого Санду и Нэстасе объявили о всеобщей мобилизации для проведения в центре Кишинева многотысячного митинга.

Глава ЦИК пояснила, почему выборы примара Кишинева отложены на год>>>

Шпаргалки Санду

Сторонники правоцентристов собрались на площади Великого национального собрания перед зданием правительства Молдовы к 14.00. Митинг стартовал с небольшим опозданием, но бразды правления сразу взяла муза протестов PAS-DA Майя Санду. Экс-министр просвещения Молдовы, с подачи которой в стране были закрыты десятки школы, проведены ряд жестких реформ, в том числе, ужесточены правила сдачи экзаменов на степень бакалавра, сама пользовалась шпаргалками. Лидер PAS пришла на протест с заготовленной речью, расписанной на нескольких листах. Учитывая, что от митинга к митингу требования ее альянса с Нэстасе не меняются, непонятно, зачем ей потребовалась шпаргалка, ведь ничего нового она так и не сказала.

Лидер PAS Майя Санду на митинге в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидер PAS Майя Санду на митинге в Кишиневе

Однако не только Санду припасла заготовки. С подсказками, расписанными на бумаге, вышли и некоторые другие ораторы, появлявшиеся на трибуне.

Нудный митинг и парализовавший город марш

Протест длился около двух часов, а по его итогам манифестанты приняли резолюцию, с ранее уже звучащими требованиями. Правоцентристы по-прежнему настаивают на признании состоявшимися выборов мэра Кишинева, на аннулировании смешанной избирательной системы, а также на отставке и привлечении к уголовной ответственности главы Высшей судебной палаты и других судей, ответственных за признание результатов голосования.

Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…

После того, как резолюция была зачитана. Лидеры PAS-DA решили прогуляться по улицам Кишинева в сопровождении колонны манифестантов. Марш правоцентристов парализовал город — движение транспорта в центре столицы встало. Ходили протестующие ходили, скандировали лозунги скандировали, да через два часа вернулись на площадь Великого национального собрания, где их встречали с музыкой. Песни продолжались пока лидеры PAS-DA решали, что дальше, а на их лицах было написано некое недоумение — что же делать с толпой?… Думали-гадали и решили распустить протестующих до следующего раза. К слову, очередной масштабный, как рассчитывают Санду с Нэстасе, митинг намечен на конец августа. А пока, как пообещала лидер PAS, вместе со своим верным партнером по протестам они в понедельник намерены передать принятую на митинге резолюцию европарламентариям. На этом, как говорится, все. Ни тебе конкретики, ни внятности, ни логики. А дальше под звуки протестных "хитов" протестующие начали расходиться. Это все, ради чего вообще надо было собираться…

Полиция подвела итоги митинга PAS-DA

По данным правоохранительных органов, в протесте правоцентристских сил на площади Великого национального собрания приняли участие около семи тысяч человек. Как отметили в полиции, митинг прошел мирно.

"Полиция не зарегистрировала случаев нарушения общественного порядка", — сообщили в полиции.

Единственный инцидент, который был отмечен правоохранительными органами,  — потерявшийся на протесте пятилетний ребенок. Его родителей в скором времени нашли. Мальчик вернулся в семью. В полиции призвали участников акции протеста быть внимательнее и следить за своими детьми.

Тема:
Протесты в Кишиневе (143)

По теме

Как воскресенье, так протест от PAS-DA в Кишиневе
Кто он, протестующий от PAS и DA, который нападал на окружающих
Обратная сторона протестов PAS-DA в Кишиневе - чем же все закончится
Теги:
итоги, митинг, полиция, требования, протест, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Газеты
    "Ожидаемо печальная" история

    Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Карьерный самосвал с углем, архивное фото
    Преступление и наказание

    В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Топ самых сексуальных женщин третьего тысячелетия по версии Maxim
Победа над Испанией: радость российских болельщиков
Россия ликует: болельщики празднуют победу над Испанией на ЧМ-2018
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться