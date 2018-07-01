Протест для галочки, или зачем PAS-DA блокировали улицы Кишинева

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В Кишиневе завершился протест сторонников правоцентристской оппозиции во главе с лидерами партий "Действие и солидарность" Майей Санду (PAS) и "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Протест PAS-DA в Кишиневе в воскресенье: чем закончился митинг

Это не первый митинг PAS-DA. Манифестации правоцентристов продолжаются еще с прошлой недели, после того, как суд не признал результаты внеплановых выборов примара (мэра) Кишинева, и Андрей Нэстасе не сел в кресло столичного градоначальника. В эту пятницу ЦИК Молдовы признал выборы столичного градоначальника аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года. После этого Санду и Нэстасе объявили о всеобщей мобилизации для проведения в центре Кишинева многотысячного митинга.

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Шпаргалки Санду

Сторонники правоцентристов собрались на площади Великого национального собрания перед зданием правительства Молдовы к 14.00. Митинг стартовал с небольшим опозданием, но бразды правления сразу взяла муза протестов PAS-DA Майя Санду. Экс-министр просвещения Молдовы, с подачи которой в стране были закрыты десятки школы, проведены ряд жестких реформ, в том числе, ужесточены правила сдачи экзаменов на степень бакалавра, сама пользовалась шпаргалками. Лидер PAS пришла на протест с заготовленной речью, расписанной на нескольких листах. Учитывая, что от митинга к митингу требования ее альянса с Нэстасе не меняются, непонятно, зачем ей потребовалась шпаргалка, ведь ничего нового она так и не сказала.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лидер PAS Майя Санду на митинге в Кишиневе

Однако не только Санду припасла заготовки. С подсказками, расписанными на бумаге, вышли и некоторые другие ораторы, появлявшиеся на трибуне.

Нудный митинг и парализовавший город марш

Протест длился около двух часов, а по его итогам манифестанты приняли резолюцию, с ранее уже звучащими требованиями. Правоцентристы по-прежнему настаивают на признании состоявшимися выборов мэра Кишинева, на аннулировании смешанной избирательной системы, а также на отставке и привлечении к уголовной ответственности главы Высшей судебной палаты и других судей, ответственных за признание результатов голосования.

После того, как резолюция была зачитана. Лидеры PAS-DA решили прогуляться по улицам Кишинева в сопровождении колонны манифестантов. Марш правоцентристов парализовал город — движение транспорта в центре столицы встало. Ходили протестующие ходили, скандировали лозунги скандировали, да через два часа вернулись на площадь Великого национального собрания, где их встречали с музыкой. Песни продолжались пока лидеры PAS-DA решали, что дальше, а на их лицах было написано некое недоумение — что же делать с толпой?… Думали-гадали и решили распустить протестующих до следующего раза. К слову, очередной масштабный, как рассчитывают Санду с Нэстасе, митинг намечен на конец августа. А пока, как пообещала лидер PAS, вместе со своим верным партнером по протестам они в понедельник намерены передать принятую на митинге резолюцию европарламентариям. На этом, как говорится, все. Ни тебе конкретики, ни внятности, ни логики. А дальше под звуки протестных "хитов" протестующие начали расходиться. Это все, ради чего вообще надо было собираться…

Полиция подвела итоги митинга PAS-DA

По данным правоохранительных органов, в протесте правоцентристских сил на площади Великого национального собрания приняли участие около семи тысяч человек. Как отметили в полиции, митинг прошел мирно.

"Полиция не зарегистрировала случаев нарушения общественного порядка", — сообщили в полиции.

Единственный инцидент, который был отмечен правоохранительными органами, — потерявшийся на протесте пятилетний ребенок. Его родителей в скором времени нашли. Мальчик вернулся в семью. В полиции призвали участников акции протеста быть внимательнее и следить за своими детьми.