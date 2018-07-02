В селе Бардар восстановят могилу Героя Советского Союза

В запустение пришло надгробие на могиле скончавшегося в Молдове участника Великой Отечественной войны Михаила Плугарева.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Национальный координационный комитет "Победа" намерен отреставрировать забытую, к сожалению, и государством, и обществом могилу Героя Советского Союза, нашего земляка Михаила Михайловича Плугарева, сообщил корреспонденту Sputnik председатель НКК "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, могила Плугарева, участника Великой Отечественной войны, находится в селе Бардар Яловенского района, где жил последние годы своей жизни.

"Родился Михаил Плугарев в городе Балта Котовского района Одесской области. Воевал с первого дня войны, был ранен восьмого июля при обороне на реке Прут, защищал Одессу, Кавказ, дрался на Кубани. За подвиг, совершенный в ходе Керченско-Эльтигенской операции, был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны и тяжелых ранений гвардии лейтенант Плугарев был демобилизован и поселился в селе Бардар", — рассказал Петрович.

По его словам, могила Плугарева была выявлена на гражданском кладбище села Бардар в рамках проекта "Герои Советского Союза — навечно в памяти Молдавии".

Петрович подчеркнул, что за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого звания "Герой Советского Союза" было удостоено 11 тысяч 657 человек.