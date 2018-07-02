Власти Молдовы решили, что делать с малолетними преступниками

В министерстве юстиции отмечают, что в Молдове долгое время отсутствовали законодательные рамки, касающиеся несовершеннолетних граждан, к которым нельзя применить наказание из-за малолетнего возраста.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В Молдове появятся "подростки с отклонениями в поведении". Данный термин ввело в законодательство министерство юстиции страны. К этой категории будут относиться несовершеннолетние граждане, которые совершили уголовное преступление или административное нарушение, однако в силу возраста к ним нельзя применить наказание: посадить в тюрьму, обязать выплатить штраф или заставить работать на благо общества.

Теперь законодательная брешь восполнена. Правительство Молдовы утвердило закон "О мерах и услугах для детей с отклонениями в поведении". Малолетние преступники по-прежнему смогут избежать тюремного заключения, однако им грозит частичная изоляция. Согласно законодательным изменениям, в случае, если совершенное подростком правонарушение попадет под действие уголовного кодекса, за ребенком будет установлен специальный надзор. Его также могут поместить в приют семейного типа или в центр временного размещения. Если родители или опекуны будут не согласны с таким решением, они могут опротестовать его в судебном порядке.

Специальный надзор применят и по отношению к тем подросткам, которые совершили мелкие правонарушения, попадающие под действие административного кодекса. А это значит, что социальные службы будут следить за тем, как проходит учебный процесс, за тем, как проходит лечение или консультации у психотерапевта, если они необходимы. Трудному подростку также могут запретить посещать определенные места, где он общается с друзьями, которые оказывают дурное влияние. В центры временного размещения несовершеннолетних нарушителей административного кодекса отправят только в том случае, если мелкое преступление совершено повторно.

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Решение о том, какие меры предпринять по отношению к несовершеннолетнему преступнику, будет приниматься исходя из того, в каких условиях совершено правонарушение и какова его степень его опасности.

В Минюсте отмечают, что в Молдове долгое время отсутствовали законодательные рамки, касающиеся несовершеннолетних граждан, к которым нельзя применять наказание из-за малолетнего возраста. Так, например, уголовное преследование прекращается, если ребенку еще нет 14 лет. Подобная ситуация сложилась и в нашумевшем деле об убийстве Кристины Пархоменко из Страшен, когда несколько из участников этой трагедии сумели избежать наказания в силу своего возраста.

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По данным министерства юстиции, число подростков, совершивших уголовное преступление, за последние годы возросло. В 2009-м было задокументировано тысяча 143 подростка, в 2016-м — тысяча 490.