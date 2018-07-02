Некоторые водители в Молдове не будут платить дорожный сбор

Хорошие новости для владельцев некоторых автомобилей – они будут освобождены от уплаты дорожного налога: кому так повезло?

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Некоторых водителей в Молдове могут освободить от ежегодной уплаты дорожного сбора. Депутат Владимир Чернат зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает изменения в Налоговый кодекс.

В честности, парламентарий предлагает освободить от уплаты дорожного налога владельцев электроавтомобилей и снизить на 50% сбор для физических и юридических лиц, которые ездят на "гибридах".

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По мнению депутата, подобные освобождения будут стимулировать покупки электро и гибридных автомобилей, что повлияет на снижение загрязнения воздуха.

В настоящее время Налоговый кодекс Молдовы не предусматривает четкие положения относительно дорожного сбора для владельцев электроавтомобилей.

Проект с поправками к закону должен быть обсужден и проголосован в парламенте.