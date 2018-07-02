Ущерб на миллионы: какой урон нанесли Молдове прошедшие ливни

Последствия ливней в Молдове: тысячи гектаров пострадавших сельскохозяйственных культур, миллионные убытки агросектора, разрушенные мосты и дороги.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Специалисты подвели итоги сильных ливней, которые обрушились на Молдову за последние две недели.

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Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, в результате непогоды пострадали 399 гектаров виноградников, 280 гектаров садов, 618 гектаров кукурузы, 412 гектаров пшеницы, 209 гектаров овса, 200 гектаров рапса и 145 гектаров овощей.

Убытки сельскохозяйственного сектора достигают 16 с лишним миллионов леев (около миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка). Самый серьезный урон зарегистрирован в районах Комрат, Вулканеншты. Теленешты, Сынджера, Единцы и Каушаны.

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По данным Генинспектората, в результате непогоды разрушены четыре моста и семь километров дорог.