Медицина в Молдове: чтобы попасть в больницу, нужно заплатить за вход

В некоторые молдавские больницы республиканского типа можно попасть, только заплатив за вход: депутаты в шоке, а чиновники Минздрава разводят руками.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Граждане Республики Молдова нередко сталкивались с ситуацией, когда вынуждены заплатить деньги только за то, чтобы войти в медучреждение. К примеру, с этим можно столкнуться в Республиканской клинической больнице страны и Онкологическом институте Молдовы. Тема платного входа обсуждалась даже в парламенте. Правда, с мертвой точки дело так и не сдвинулось.

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Депутаты в шоке

Парламентарии потребовали объяснений со стороны представителей министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по поводу входа за деньги в некоторые государственные медучреждения страны. Некоторые парламентарии встревожены тем, что на входе в РКБ стоит охрана, которая не пускает посетителей без талона об оплате.

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"Республиканская клиническая больница — государственное медицинское учреждение. Хочу знать, на основе какого закона не разрешают заходить в эту больницу без талона об оплате в кассе за медицинскую консультацию. Мне сказали, что это происходит на основе внутреннего регламента. Было бы хорошо, чтобы представители Минздрава посетили эту больницу", — сказала депутат Мария Чобану.

Два типа медпомощи в Молдове

Госсекретарь профильного министерства Родика Скутелник пояснила, что в Молдове существует два типа медицинской помощи: стационарное и амбулаторное.

"Лечение в стационаре РКБ проходят пациенты, которых госпитализировали. Амбулаторная медицинская помощь — это те консультации, которые оказывают в консультативном центре этого медучреждения", — сказала Скутелник.

Чиновница подтвердила, что, действительно, в РКБ существует внутренний регламент.

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"Потому что руководитель учреждения ответственен за предоставление медицинской помощи пациентам, которые в этот момент получают медпомощь в амбулаторных условиях, и в случае, когда врач должен сделать операцию или перевязку, или проконсультировать госпитализированного пациента, а также принять больного, у которого есть доступ к услугам консультативного отделения этого учреждения", — пояснила Скутелник.

По ее мнению, внутренний регламент РКБ предполагает, чтобы сотрудник стационара оказывал помощь гражданам, находящимся на лечении в больнице, а врачи консультативного центра предоставляли соответствующие услуги людям, которые нуждаются в консультации.

И что же? Так и продолжим платить деньги за вход в государственные (!) медицинские учреждения? А ведь молдавские налогоплательщики исправно выплачивают взносы… К слову, сам министр финансов Октавиан Армашу неоднократно подчеркивал, что налоговые поступления в бюджет страны растут.