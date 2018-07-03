Кишинев - город в "пробке": какие улицы следует объезжать

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице с утра образовались автомобильные пробки.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Во вторник утром кишиневцы и гости столицы с трудом добираются на работу и по делам. Город по обыкновению парализовали пробки.

Публикуем список улиц, где движение транспорта наиболее затруднено:

Центр:

— ул. Измаильская, от ул. Д. Кантемир до бул. Штефана чел Маре.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

Буюканы:

— бул. Штефан чел Маре, от ул. И. Крянгэ до ул. М. Витязул.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

Чеканы:

— круговая развязка TUTUN-CTC.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— ул. Каля Орхеюлуй на пересечения с ул. Студенцилор, в сторону въезда в столицу.

— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.