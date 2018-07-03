Кишинев - город в "пробке": какие улицы следует объезжать

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Во вторник утром кишиневцы и гости столицы с трудом добираются на работу и по делам. Город по обыкновению парализовали пробки.
Публикуем список улиц, где движение транспорта наиболее затруднено:
Центр:
— ул. Измаильская, от ул. Д. Кантемир до бул. Штефана чел Маре.
Буюканы:
— бул. Штефан чел Маре, от ул. И. Крянгэ до ул. М. Витязул.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
Чеканы:
— круговая развязка TUTUN-CTC.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— ул. Каля Орхеюлуй на пересечения с ул. Студенцилор, в сторону въезда в столицу.
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.