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Питейные заведения

Как узнать, кто станет алкоголиком, рассказала врач-нарколог – эксклюзив

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Кто рискует окунуться в пучину алкоголизма и навсегда забыть о нормальной жизни, корреспонденту Sputnik рассказала врач-нарколог Лилия Федорова.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik, Нику Гончар. Вот уже который месяц в нашей стране обсуждают пугающую статистику — ежегодно каждый житель Молдовы выпивает в среднем 15,2 литра чистого спирта.

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Страшные цифры

Конечно же, это не говорит о том, что все мы пьем aqua vitae в первозданном ее состоянии. Просто ученые подсчитали процент содержания спирта в тех алкогольных напитках, которые мы употребляем. Да и не стоит забывать, что речь идет о статистическом исследовании, и кто-то может, как говорится, принять внутрь больше, чем приведенная цифра, а кто-то по разным причинам вообще не прикасается к бутылке.

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Но то, что Молдова стала в минувшем году, если верить тем же исследованиям, первой страной в мировом рейтинге потребления спиртных напитков. Утешает лишь то, что этот показатель в нынешнем году меньше, чем в прошлом. По крайней мере, если верить прошлогоднему рейтингу, опубликованному в Daily Mail, тогда каждый житель Молдовы потреблял 17,4 литра алкоголя в год.

Темная сторона традиции

Все мы помним, что вино — часть культуры Молдовы, даже можно сказать, экзистенциальной философии его народа. Неслучайно кто-то верит, что греческо-фракийский бог вина и виноградарства Дионис, если так можно сказать, родом из наших краев >>>

Психиатр и нарколог Лилия Федорова уверена, что отношение к алкоголю может выстраиваться как по здоровому принципу, так и по проблематичному.

"Не все ведь заболевают алкоголизмом из выпивающих. Есть четкие критерии, которые дают возможность распознать зависимость и болезнь. Но есть и умеренное употребление. Главное — всегда это разделять", — объяснила Федорова корреспонденту Sputnik.

Порой отношения с алкоголем сформированы не культурой или воспитанием, а самой природой, сказала Федорова.

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"Расовые, этнические и культурные условия также играют свою роль. Есть целые народы, для которых алкоголь неприемлем. Это вопрос физиологических процессов в организме — отсутствие определенных ферментов. Это сильно сказывается на возможностях переработки алкоголя организмом до конечных продуктов — воды и углекислого газа", — отметила собеседник.

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Больше шансов стать алкоголиком вовсе не у "слабаков", пьянеющих от небольшой дозы, а у тех, кто может много выпить и не опьянеть. Нарколог объясняет и это.

"Недостаточность ферментов ведет к тому, что человек быстро пьянеет и быстро отравляется алкоголем. У него низкая толерантность к нему. У такого человека больше шансов не войти в стадию алкогольной болезни, разумный человек поймет, что это не его напиток. Опасность алкоголизма больше у тех, у кого высокая доза не дает серьезных осложнений и отравления", — объяснила Федорова.

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Теги:
алкоголик, спиртное, алкоголь, рейтинг, Молдова
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