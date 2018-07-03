Президент Молдовы вручит госнаграду послу России в республике

Молдавский лидер поблагодарил посла России в республике за его работу в нашей стране в части укрепления сотрудничества между двумя государствами, а также объявил о решении наградить российского дипломата.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен вручить государственную награду послу России в республике Фариту Мухаметшину. Об этом молдавский лидер написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским дипломатом во вторник.

фото пресс-службы Посольства России в Молдове Посол России Фарит Мухаметшин: за что я люблю Молдову

Как отметил Додон, стороны "провели обмен мнениями о политической ситуации в стране и за рубежом, а также о перспективах сотрудничества в дальнейшем".

"Учитывая, что мандат господина Мухаметшина истекает, я поблагодарил посла за его работу в нашей стране в части укрепления сотрудничества между нашими государствами и за помощь, которую он оказал, будучи на посту. В то же время сообщил Фариту Мухаметшину о моем решении вручить ему государственную награду в знак глубокой признательности за существенное содействие в развитии и укреплении двусторонних отношений", — отметил Додон.

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