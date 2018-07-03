Лес рубят: в Молдове решили бороться с нелегальным оборотом древесины

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Агентство лесного хозяйства "Moldsilva" пройдет через масштабную реорганизацию. Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В ведомстве отмечают, что сейчас в подчинении агентства находятся 25 подразделений, каждое со своим юридическим статусом. Власти предлагают объединить их и создать Общественное учреждение "Агентство Moldsilva" с единой администрацией. Это позволит оптимизировать расходы и решить еще одну важную проблему, отмечают разработчики закона.

"Другое преимущество слияния — возможность введения системы отслеживания древесины. С ее помощью будет решена проблема оборота древесины нелегального происхождения. Ранее это было невозможно осуществить для всех 24 предприятий", — отметили в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в деятельности лесных хозяйств и природных заповедников экономические вопросы превалируют над проблемами окружающей среды.

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Поэтому работа реформированного "Агентства Moldsilva" должна быть более транспарентной. В его задачи войдет выработка документов, связанных с развитием лесного фонда и охотничьих угодий, а также организация охраны лесов. В частности, принятие мер против незаконной вырубки деревьев, пожаров, и других действий, которые могут нанести ущерб.