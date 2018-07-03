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Политические представители Кишинева и Тирасполя Кристина Лесник и Виталий Игнатьев.

О чем договорились Кишинев и Тирасполь в вопросе импорта лекарств

© Photo : Cancelaria de Stat
Общество
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В Тирасполе прошла встреча политических представителей правого и левого берегов Днестра, основной темой обсуждения стала поставка медицинских препаратов на территорию Приднестровья через пункт пропуска "Кучурганы".

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Дискуссии по вопросу импорта лекарственных препаратов на территорию Приднестровья между Кишиневом и Тирасполем продолжатся в ближайшие дни на уровне экспертных групп. Об этом договорились политпредставители обоих берегов Днестра на состоявшейся в Тирасполе встрече.

"Есть определенные разночтения в понимании этой проблемы. Не буду раскрывать все детали. Но наши фармацевты в ближайшее время поедут к молдавским коллегам и будут обсуждать вопросы, связанные с категориями лекарственных препаратов", — рассказал журналистам по итогам встречи глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Лекарственные препараты
© Sputnik / Irina Leahova
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По его словам, существуют расхождения в реестрах лекарственных препаратов, принятых на правом берегу Днестра и приднестровском регионе. На левобережье, по словам Игнатьева, этот перечень гораздо шире, поскольку включает в себя не только медицинские препараты, но и другие лекарственные средства.

"Проблема заключается не в количестве медицинских препаратов, которые не совпадают по реестрам Молдовы и Приднестровья, а в том, что даже если 1 процент из них не согласуется по реестрам, и кто-то не получит соответствующей медицинской помощи, это негативно отразится на состоянии здоровья и личной безопасности человека. Наша задача — снять любые вопросы в этой важнейшей гуманитарной сфере", — подчеркнул Игнатьев.

Кишинев и Тирасполь не могут договориться по импорту лекарств>>>

По словам политпредставителя Тирасполя, в ведомство поступает информация о том, что обычные граждане звонят в аптеки и с беспокойством расспрашивают о возможных прекращениях поставок медпрепаратов. Также обращаются фармацевты и представители юридических лиц, которые занимаются импортом лекарственных средств.

"В пункте пропуска "Кучурган" они получают уведомление о том, что после 18 июля не смогут завозить медицинские препараты без соответствующих сопроводительных документов Республики Молдова. Это вызывает тревогу, и нам необходимо снять напряженность в обществе в связи с данной ситуацией", — уверен Игнатьев.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник отметила, что Кишинев открыт к дискуссиям.
"Мы никогда не отрицаем, что определенную тему можно обсудить. Такова логика переговорного процесса. Коллеги затрагивают определенные проблемы, мы обращаемся с определенными проблемами", — сказала она.

Как пояснила Лесник, на нынешней встрече представители Кишинева попытались объяснить приднестровской стороне, почему ее обращение к международным посредникам по вопросу импорта лекарственных препаратов на левобережье Днестра было преждевременным.

"Мы попытались аргументировать приднестровской стороне, что они предвосхитили события, попытались ошибочно проинформировать представителей формата "5+2" до того, как дискуссии даже не завершились, и до того, как они сопоставили эти два реестра", — подчеркнула она.

CC0 / Pixabay
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По словам вице-премьера, в приднестровском реестре медикаментов почти треть препаратов не нуждаются в разрешении на импорт.

"Около 29% в регистре медикаментов, которые существуют в Приднестровье, это парафармацевтическая и косметическая продукция. Все это относится к сегменту медицинских добавок, для которых не нужно разрешения на импорт", — отметила Лесник.

Как писал ранее Sputnik, заседание экспертных групп по здравоохранению состоялось на прошлой неделе в Кишиневе. После него внешнеполитическое ведомство Приднестровья выступило с сообщением, выразив обеспокоенность по возможному прекращению поставок медикаментов через пункт пропуска в Кучурганах.

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Теги:
левобережье Днестра, реестр препаратов, переговоры, лекарства, Кристина Лесник, Виталий Игнатьев, Тирасполь, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
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