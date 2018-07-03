Парламентские выборы - как будут голосовать жители Приднестровья

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие на левом берегу Днестра, могут предварительно зарегистрироваться для участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах.

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По данным Центральной избирательной комиссии, эта процедура необходима для того, чтобы понять, сколько избирательных участков нужно открыть в Зоне безопасности на Днестре и определиться с количеством бюллетеней.

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Зарегистрироваться можно онлайн на странице inregistrare.cec.md или переслать письменное заявление в ЦИК по адресу Кишинев, улица Василе Александри, 119 MD-2012. Образец заявления здесь >>>