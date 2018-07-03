СМИ: в Приднестровье зарегистрирован первый случай заболевания корью

Еще один человек привез корь из Украины - на этот раз заболевшим оказался житель Приднестровья.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Первый случай заболевания корью зарегистрирован в Приднестровье. Речь идет о 26-летнем молодом человеке, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 18 июня он пришел на прием к врачу, который поставил диагноз "вирусная инфекция". Однако самочувствие больного не улучшилось. Спустя четыре дня он снова обратился за помощью к медикам с жалобой на сыпь и высокую температуру. Тогда же его госпитализировали с диагнозом корь в легкой степени.

Известно, что молодой человек привез заболевание из Одессы. До госпитализации он контактировал с примерно 200 людьми. На данный момент все они проходят процедуру осмотра.

В Молдове с начала года и до 31 мая зарегистрировано 28 случаев заболевания. При этом до нынешнего года корь регистрировали последний раз в республике в 2014 году. Тревожным является тот факт, что 26 случаев были зафиксированы в течение одного только мая — то есть, интенсивность распространения инфекции увеличивается.

Болезнь крайне заразна, в шесть раз заразнее гриппа — всего один человек, который заразился корью на Украине, заразил в Кишиневе еще 14 человек. Больше всего уязвимы дети: от рождения и до 17 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, после чихания, кашля, даже простого контакта с инфицированным.

Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели. Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. Самое опасное осложнение, от которого умирают чаще всего, — это пневмония.