Из Кишинева в Киев и обратно за один день

Пассажиры смогут летать из Кишинева в Киев и обратно в Кишинев бизнес-классом и эконом-классом.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. С первого августа 2018 года будут выполняться ежедневные авиарейсы Кишинев-Киев-Кишинев бизнес- и эконом-классом.

Пассажиров этого направления будет обслуживать компания "Air Moldova".

По данным пресс-службы этого авиаперевозчика, вылет из Кишинева будет производиться в 13.30, прилет в Киев, — 14.20, старт из украинской столицы — в 17.10 и приземление в Кишиневе — 18.00 (часовой пояс — общий).

Кишиневский аэропорт номинирован на крупную мировую премию >>>

Минимальная стоимость авиабилета в одном направлении составляет 77 евро, включая аэропортовые сборы.