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Здание администрации президента Молдовы

В каком состоянии находится здание администрации президента Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Молдавский лидер рассказал, когда откроется обновленное здание резиденции президента, которое было разгромлено девять лет назад.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Ремонт разгромленного после апрельских беспорядков в 2009 году здания администрации президента Молдовы укладывается в сроки. Работы будут завершены, как и говорилось ранее, в августе, ко Дню независимости республики. Об этом рассказал молдавский лидер Игорь Додон в ходе большой пресс-конференции.

Финансируют проект по восстановлению здания администрации молдавского президента власти Турции. Соответствующая договоренность была достигнута между лидерами двух стран Игорем Додоном и Реджепом Эрдоганом.

"Ремонт начался в феврале. Согласно плану, на его осуществление есть семь месяцев. На данный момент работы находятся на последней фазе — практически все готово. В августе, как говорят ответственные лица, ко Дню независимости (27 августа — ред.), ремонт будет завершен. Надеюсь, что господин Эрдоган примет участие в церемонии открытия обновленного здания администрации президента", — сказал Додон.

Ремонт здания администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Молдавский лидер отметил, что намерен еще раз пригласить президента Турции на это мероприятие в день инаугурации Эрдогана, которая состоится в понедельник, 9 июля.

Весной 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено не только здание администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

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В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства.

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Теги:
здание администрации президента, срок, ремонт, Реджеп Тайип Эрдоган, Игорь Додон, Турция, Молдова, Общество
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