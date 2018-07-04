В Кишиневе запустят троллейбусы с кондиционерами

Беларусь поможет Молдове оборудовать кондиционерами старые троллейбусы и завезет в Кишинев новые, уже оснащенные системой охлаждения воздуха.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Первые пять троллейбусов с кондиционерами выйдут на линию в Кишиневе уже в июле 2018 года, сообщил в соцсетях муниципальный советник Никита Цуркан.

По его словам, всего в 2018 года ожидается 20 новых троллейбусов с системой кондиционирования.

"Кроме этого, группа специалистов из столичного Управления электротранспорта побывала с визитом на белорусском заводе "Белкоммунмаш" с целью изучения установки системы кондиционирования в уже существующие троллейбусы", — добавил Цуркан.

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