Куда полететь в отпуск — лоукостер Wizz Air открыл еще 5 рейсов из Кишинева

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air, которая входит в число ведущих европейских лоукостеров, объявила о расширении своего представительства в Молдове.

Компания пополнит свой флот в международном аэропорту Кишинева еще двумя самолетами и откроет рейсы по пяти новым направлениям. Подробности представители компании огласят на пресс-конференции, которая состоится в четверг, с участием министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича.

© AP Photo / Shawn Pogatchnik Самые дешевые билеты лоукостеров в Румынии стоят от 3 евро

До сих пор Wizz Air осуществляла авиарейсы из Кишинева в Италию, Германию, Испанию, Грецию и Великобританию, в аэропорты Афин, Барселоны, Берлина, Болоньи, Милана, Рима, Венеции и Лондона.

Напомним, что в конце июня компания отменила бесплатный провоз ручной клади в своих самолетах. Взять багаж с собой в салон теперь смогут только пассажиры, купившие пакет Wizz Priority, который стоит от 5-10 евро (онлайн) до 25 евро (в аэропорту). Габариты багажа, который можно взять в салон, остались прежними — 55х40х23 см (до 10 кг) и 40х30х18 см.