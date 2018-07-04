Приднестровские спасатели не рекомендуют купаться в Днестре

С чем связано предупреждение специалистов Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. Уровень воды в Днестре стремительно повышается, в связи с этим спасатели рекомендуют ограничить купание на реке, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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"Инспекторы-спасатели Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД, которые несут службу на городском пляже, отмечают, что только за час уровень воды поднялся более чем на полметра", — рассказали в пресс-службе.

Установленные у берега металлические ограждения для безопасного купания детей "ушли" под воду. Спасатели заранее отметили участок яркими флагами и оповестили купавшихся об опасности в этой зоне.

Для демонтажа затопленной конструкции были направлены водолазы. Как только уровень воды нормализуется, для удобства отдыхающих ограждения вернут на прежнее место.