Приемная роддома при первой больнице Кишинева "переехала": в чем причина

Приемная роддома при первой клинической больнице Кишинева временно приостановила свою работу: теперь регистрация будет проходить в отделении №2 того же блока.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Временно приостановлена работа приемного департамента специализированной скорой медицинской помощи перинатального центра при первой муниципальной клинической больнице Кишинева. Это связано с начавшимся там капитальным ремонтом, сообщили в медучреждении.

"В связи с этим регистрация будет проводиться в отделении №2 департамента специализированной скорой медицинской помощи перинатального центра, которое находится в том же блоке, согласно приведенным ниже фотографиям. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 022-809-437 или 022-809-545", — отмечено на странице муниципальной клинической больницы в соцсети Facebook.