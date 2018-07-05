Кто работает, тот ест: какая профессия наиболее востребована в Молдове

Самые востребованные специалисты в Молдове: работодатели устроили за ними настоящую гонку.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Национальное агентство занятости населения Молдовы опубликовало список самых востребованных профессий в стране. Больше всего вакансий предлагается в сфере легкой промышленности. Самая востребованная профессия в списке — швея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ковалева: эти профессии самые стрессовые

По данным ведомства, за июнь 2018 года, в Молдове есть порядка трех тысяч вакансий в сфере текстильной промышленности. Предлагаемая заработная плата выше среднего, она варьируется от тысячи до восьми тысяч леев.

Более того, работодатели готовы предоставить ряд льгот, например, бесплатный транспорт для сотрудников, проживающих в пригородах или селах. Также они готовы принимать на работу студентов, инвалидов и пенсионеров. Однако эта профессия все равно остается непопулярной у населения.

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Всего агентство предлагает более 14 тысяч вакансий. Больше всего мест в Кишиневе, затем следуют Бельцы, Унгены, Оргеев, Кагул и другие.

Помимо профессии швеи, в Молдове востребованы специалисты в области образования, здравоохранения, а также требуются сотрудники в правоохранительные органы.