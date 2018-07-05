Что творят маршрутчики: люди рисковали жизнью, катаясь в микроавтобусах

У некоторых водителей кишиневских маршрутных микроавтобусов день начался со штрафов.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Водители кишиневских микроавтобусов подвергали риску жизни своих пассажиров. К такому выводу можно прийти, увидев внушительный список нарушений, выявленных сотрудниками полиции в ходе проверки технического состояния маршрутных такси.

В результате инспекции у некоторых "маршруток" обнаружены технические неисправности в тормозной системе или механизме рулевого управления, приборов освещения или сигнализации. Стражами порядка также были выявлены серьезные нарушения эксплуатации транспортных средств, переоборудованных без необходимого разрешения. У многих микроатобусов отсутствовали даже необходимые документы о техническом осмотре, сообщили Sputnik в пресс-службе Кишиневской полиции.

Контроль прошел в рамках специальной операции "Автобус", инспекторы внезапно заявились на конечные остановки этого общественного транспорта.

© Sputnik / Miroslav Rotari Город без маршруток: когда микроавтобусы исчезнут со столичных улиц

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Всего было составлено 14 протоколов, нарушителям выписали штрафы на сумму от 450 до 750 леев и начислили по три штрафных очка. Четыре микроавтобуса остались без номерных знаков. Помимо водителей, штрафы получили и администраторы маршрутов за допуск к работе машин с техническими неисправностями.

По данным полиции, спецоперация "Автобус" началась 25 июня. Проверки продолжатся. Администраторам городских маршрутов общественного транспорта рекомендуют позаботиться о техническом состоянии транспортных средств.