Абитуриент-2018: сколько бесплатных мест предоставят в молдавских вузах

Менее половины из 11 тысяч выпускников, сдавших экзамены на степень бакалавра, получат возможность учиться бесплатно за счет государства.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Правительство утвердило количество бюджетных мест на следующий учебный год 2018-2019, которое почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Обучение на лиценциате станет бесплатным для 4906 человек по 167 специальностям, передает sputnik.md. © Sputnik / Miroslav Rotari В этом году молдавские вузы сами определят период приема студентов

На мастерате будет профинансировано из госбюджета 2876 мест, а для учебы в резидентуре предоставят места для 453 абитуриентов. Для иностранных граждан выделено 297 бюджетных мест, из них 255 — лиценциат и 42 — мастерат.

В средние профессионально-технические учебные заведения на бюджетные места примут 7073 выпускников, а на контрактной основе — 680.

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План приема учебных заведений послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования предусматривается зачисление 3759 студентов на бюджетные места и 7361 — на контрактные. Еще 305 бюджетных мест предоставят для специальностей педагогического профиля — дошкольное и начальное образование.

Учитывая требования рынка труда, правительство предложило расширить список профессий, предлагаемых в вузах страны. Появятся новые профессии в области инженерии, искусства, сельскохозяйственных наук, здравоохранении, спортивных науках.

© Sputnik / Виталий Аньков Абитуриент-2018: какие новые специальности появятся в молдавских ВУЗах

Предусмотрено дальнейшее развитие дуального обучения. В среднем профессионально-техническом образовании выделено 1408 мест, что на 546 мест больше по сравнению с предыдущим годом. А для программ послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования запланировано 160 мест.