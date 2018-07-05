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Самолет

Где выгодно отдохнуть: как спланировать поездку из аэропорта Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Куда полететь в отпуск — лоукостер Wizz Air открыл еще пять рейсов из Международного аэропорта Кишинева.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Авиакомпания Wizz Air, которая входит в число ведущих европейских лоукостеров, объявила о расширении своего представительства в Международном аэропорту Кишинева и о запуске с декабря этого года пяти новых авиарейсов.

Cамолет компании Wizzair
© Sputnik / Rodion Proca
Куда полететь в отпуск — лоукостер Wizz Air открыл еще 5 рейсов из Кишинева

Как заявил на пресс-конференции генеральный директор компании Avia Invest (администратор главной воздушной гавани страны) Петр Жардан, в марте 2016 года состоялось открытие операционной базы WizzAir в аэропорту Кишинева.

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"Сегодня был сделан второй шаг — увеличивается до двух количество самолетов компании WizzAir, которая базируется в нашем аэропорту. Речь идет об Airbus 320. А это, соответственно, означает рост частот, оперируемых компанией из аэропорта Кишинева и новые направления", — сказал Жардан.

До конца текущего года Wizz Air запустит прямые рейсы в Мемминген и Дортмунд (Германия), Копенгаген (Дания). Это абсолютно новые направления для молдавских пассажиров. Кроме того, открываются прямые рейсы в Брюссель (аэропорт Шарлеруа) и Париж (аэропорт Бове). Кроме того, компания Wizz Air решила увеличить частоту перелетов по существующим направлениям: Лондон (Лутон), Милан (Бергамо), Венеция (Тревизо), Берлин (Шенефельд) и Рим (Чампино).

"Каждый новый авиарейс открывается на основе исследований, которые проводят авиакомпании и аэропорт, чтобы выявить направления, представляющие интерес для пассажиров. Здесь надо учитывать и коммерческую составляющую. Приняли решение, исходя из того, что это пока самые привлекательные направления для наших пассажиров", — пояснил Жардан.

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По его словам, с декабря 2018 года компания Wizz Air будет осуществлять рейсы в 13-ти направлениях. Он отметил, что таким образом у лоукостера будет 17 регулярных полетов в неделю.

"Это означает больше комфорта для наших пассажиров, рост конкуренции между авиакомпаниями и, как результат, — снижение цен на авиабилеты. То есть билеты станут доступнее для пассажиров, следовательно, увеличится число тех людей, которые выбирают авиауслуги аэропорта Кишинева", — подчеркнул Жардан.

Он отметил, что Международный аэропорт Кишинева всегда думает о своих партнерах — авиакомпаниях и создал специальную программу именно в плане открытия новых рейсов.

"Эта программа принесла свои плоды — четыре совершено новых для Молдовы направления — Мемминген, Дортмунд, Копенгаген и Брюссель (аэропорт Шарлеруа). Таких рейсов из аэропорта Кишинева до сих пор не существовало. Пять новых направлений для Wizz Air, а для аэропорта Кишинева — новых четыре, из столицы Молдовы в Париж рейс существовал", — добавил глава Avia Invest.

Как отметил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, за весь период деятельности Wizz Air в республике компания инвестировала в Молдову порядка 200 миллионов долларов США. По его словам, за счет расширения карты полетов, компания предлагает 13 направлений в восемь стран мира.

По словам Габурича, для министерства экономики и инфраструктуры первоочередное требование к тем, кто предоставляет услуги в области транспорта и не только, — заключается в качестве.

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"Качество услуг и безопасность перевозки пассажиров очень важны для нас. Сотрудничество между Wizz Air и Международным аэропортом Кишинева, а лучше сказать с Республикой Молдова, — это пример успеха. Подтверждением этого стало и то, что компания увеличивает инвестиции и расширяет карту полетов", — сказал Габурич.

В связи с расширением деятельности в Кишиневе Wizz Air предоставит 70 новых рабочих мест и внесет ощутимый вклад в создание еще 500 новых вакансий.

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Теги:
где выгодно отдохнуть, цена на авиабилеты, новые направления, рейсы, Wizz Air, Петр Жардан, Кирилл Габурич, Молдова, Кишинев
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