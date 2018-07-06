Жуткий гул над Кишиневом: почему над столицей завыли сирены

Акцию памяти жертв депортаций провели с помощью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Утром в пятницу, в 10 часов утра, в населенных пунктах страны, где действует система оповещения о чрезвычайных ситуациях, завыли сирены.

Эта символическая акция призвана напомнить о массовых депортациях 1941, 1949 и 1951 годов. По официальным данным правительства Молдовы, в списки пострадавших внесены около 87 тысяч жителей МССР.

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Ранее жителям Молдовы, чье имущество и здоровье пострадали в результате депортаций, кабинет министров выделил материальную помощь в размере тысячи леев. Помощь получат около восьми тысяч граждан.

С 2016 года в Молдове шестого июля отмечают День памяти жертв депортаций. В этот день во всех населенных пунктах страны предписывается приспускать государственные флаги.